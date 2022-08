Bewoners van Achttienaprillaan in Wilsele ruilen parkeerplaats in voor ontmoetingsplek: “Echt contact met de buren vertalen naar publieke ruimte”

Begin dit jaar opperden enkele buren van de Achttienaprillaan in Wilsele het idee om één van de parkeerplaatsen in de straat een andere invulling te geven. Dat deden ze in het kader van Verover de Straat, een project van Autodelen.net en Infopunt Publieke Ruimte in samenwerking met de stad Leuven. Bedoeling is om straten en buurten te sensibiliseren rond deelmobiliteit en kansen te creëren om parkeerplaatsen voor privéwagens een nieuwe en aantrekkelijke functie te geven. Meer concreet gingen de inwoners van de Achttienaprillaan voor een ontmoetingsplek met een straatmeubel dat ze samen met Reused installeerden, nota bene gemaakt met gerecupereerde materialen van de Leuvense Materialenbank. “We wonen in een fijne straat met leuke mensen waar ook echt contact is met de buren. Het is fijn dat we dit nu kunnen vertalen naar de publieke ruimte zodat er echt een plek is om mekaar te ontmoeten”, vertellen Liesbeth en Abdelkarim.