Bewoners op vakantie krijgen dief over de vloer

Dat er ongewenst bezoek over de vloer was gekomen, werd donderdagmiddag omstreeks 13 uur vastgesteld. Het was de buurman die zag dat de achterdeur van het huis naast hem openstond, terwijl de bewoners op vakantie waren. Wanneer hij ging kijken wat er aan de hand was, zag hij dat de bovenverdieping van het huis volledig doorzocht was. Hierop verwittigde hij de politie. Die kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen en een buurtonderzoek. Ook het labo werd verwittigd voor sporenonderzoek. Op het eerste gezicht kon de dief enkele juwelen buitmaken.