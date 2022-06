Bewoners Bierbeekstraat maken verkeer attent op ‘woonerf’-regels: “Maximum 20 km/uur wordt niet door iedereen gerespecteerd”

Wie passeert in de recentelijk heraangelegde Bierbeekstraat in Heverlee ziet zowat huis-na-huis een raamaffiche hangen met daarop groot het getal 20 in een rode cirkel, net zoals op een verkeersbord. Bewoners reageren hiermee tegen het feit dat niet elke verkeersdeelnemer in de gaten heeft dat de straat een woonerf is geworden. “Onze straat is een woonerf geworden na de grote rioleringswerken van 2020 en 2021. De borden die aan het begin van de straat vallen blijkbaar niet goed op bij heel wat mensen die door de Bierbeekstraat rijden. Nochtans bepalen de verkeersregels voor woonerven onder meer dat de snelheid er niet hoger mag zijn dan 20 km/uur. Dat blijkt niet iedereen te weten en vandaar de actie van de bewoners”, legt bewoner Ad Van Poppel uit.