Bewolkt in Leuven vanochtend

Bart Kaëll maakt radio in Woonzorg­cen­trum De Kouter tijdens Week van de Zorg

Nog tot 19 maart in Vlaanderen in de ban van de Week van de Zorg. In het kader daarvan reist Radio 2 door het hele gewest, en woensdag werd er halt gehouden in woonzorgcentrum De Kouter. In hun kielzog brachten radiopresentatoren Ann en Daan special guest Bart Kaëll mee. Tot groot jolijt van de bewoners.