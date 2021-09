Bewogen nacht voor Leuvense politie na WK wielrennen: 90 interventies voor nachtlawaai en vandalisme

Giganti­sche drukte aan station Leuven na afloop WK Wielrennen: 42.000 mensen moeten met trein naar huis

26 september Zo’n 300.000 wielerfans zijn vandaag naar Leuven afgezakt om de aankomst en doortocht van de renners te volgen. Daarvan kwamen er 42.000 met de trein en zij moeten ook weer allemaal terug naar huis met het openbaar vervoer. Het is dan ook enorm druk in de stationsbuurt van Leuven en het station moest zelfs even afgesloten worden.