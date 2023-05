Betrapte winkeldief haalt uit met keukenmes in Aldi: één persoon raakt gewond

Tien jaar wist Walter ‘Pico’ Michiels (59) de dans te ontsprin­gen... tot nu: hof van beroep beveelt interne­ring van aan lager wal geraakte acteur

Scouts achterna zitten met een bijl, dronken in het stadspark met een mes in de hand of een bos in lichterlaaie zetten. De lijst met feiten waarvoor Walter ‘Pico’ Michiels zich de voorbije tien jaar voor de rechtbank moest verantwoorden is ellenlang. Telkens wist de aan lager wal geraakte acteur zijn vrijheid te behouden, maar het hof van beroep heeft nu zijn internering bevolen. “Er is weinig positieve evolutie te verwachten”, luidt het medisch verslag. Hoe moet het nu verder met de gewezen acteur van ‘F.C. De Kampioenen’?