Betrapte Nederlandse drugsrunner krijgt achttien maanden cel

De politie betrapte Nederlander A.P. op 6 januari 2023 rond 15.30 in centrum Leuven, net nadat hij in het Sint-Maartensdal drugs had afgeleverd. Wanneer de politie hem vatte, had hij de 650 euro die hij voor een hoeveelheid cocaïne had gekregen nog op zak. De politie controleerde de auto van de man en trof een ruime verzameling drugs aan.