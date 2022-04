Betonmixer kantelt tegen voertuig van Leuvenaar Hugo Mathijs (67): “Het was een zware klap”

Hugo Mathijs (67), bestuurder van het voertuig waartegen de betonmixer is gekanteld, is er met de schrik vanaf gekomen. “Ik kwam van Leuven en de betonmixer van de tegenovergestelde richting”, vertelt hij. “In de bocht onder de brug is de betonmixer beginnen te kantelen en tegen mijn voertuig gevallen. Hij is daarna nog een stuk verder doorgeschoven op de baan. We reden niet hard in de bocht toen we elkaar kruisten, misschien 30km/u. Ik ben gelukkig niet gewond geraakt, maar de bestuurder van de betonmixer is afgevoerd naar Gasthuisberg. Voor hem was het een zware klap, maar hij is nog op eigen kracht uit zijn voertuig kunnen klimmen. Hij was lichtgewond en had veel last van zijn rug. Mijn auto is zwaar beschadigd geraakt door het ongeval, hopelijk komt het in orde met de verzekering. Ik kwam net van de Aveve in Leuven waar ik een aantal planten heb gekocht. Ze zijn allemaal nog heel na het ongeval, maar ik ga ze vandaag toch niet meer planten.”