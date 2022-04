Betonmixer kantelt tegen voertuig: Aarschotsesteenweg in beide richtingen afgesloten

Leuven Man (21) verzet zich met geweld van winkelin­spec­teur en vlucht met gestolen jas

Donderdag is de Leuvense politie ter plaatse gekomen aan de INNO in Leuven voor een winkeldiefstal. Een 21-jarige man die een jas had gestolen en zijn minderjarige kompaan, met cannabis op zak, werden uiteindelijk gevat door de politie.

22 april