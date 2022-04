Bestuurster (43) komt met de schrik vrij nadat boom op motorkap valt

Basketbal BNXT League KeVaughn Allen met Leuven Bears tegen Groningen: “We hebben meer maturiteit gekregen”

Vorig weekend won Leuven Bears met 68-72 in Groningen. Zaterdag staat de terugwedstrijd in de Sportoase op het programma. De Bears wonnen vier van de vijf gespeelde wedstrijden in de Elite Gold. Ze delen de vijfde plaats met Bergen. Groningen staat met één punt minder op de zevende plaats.

7 april