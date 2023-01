Bestuurster (37) lichtgewond na botsing met vrachtwagen

Leuven/Boutersem “Deze dame legde zich zaterdag­och­tend voor mijn wagen”: professor KU Leuven Ilse Degreef roept op tot warmte na triest voorval

“Mensen, wees voorzichtig. En zorg voor elkaar.” Dat schreef orthopedisch chirurg Ilse Degreef gisteren op Twitter. Onderweg naar een congres raakte de KU Leuvenprof bijna betrokken bij een aanrijding, nadat een onbekende vrouw zich op een donkere zaterdagochtend in het midden van de rijbaan had gelegd. “Het had ook anders kunnen lopen.”

12:57