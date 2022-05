Bestuurster (21) elektrische step die in verkeerde richting rijdt veroorzaakt frontale botsing

ROTSELAAR Infectiolo­ge Erika Vlieghe komt leerlingen Montfort­col­le­ge warm maken voor wetenschap

Infectiologe Erika Vlieghe is in het Montfortcollege in Rotselaar komen vertellen over wetenschap en hoe zij daar aan het einde van haar middelbare schoolcarrière tegen aankeek om erin verder te studeren. Initiatiefnemer is Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) die STEM-ondernemers voor de klas brengt.

28 april