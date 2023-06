Bestuurder vlucht voor politiecontrole

Van chocolade tot voetbal: op deze 7 plekken beleef je een onvergete­lij­ke teambuil­ding in Leuven en het Hageland

Het is prachtig weer en de collega’s zijn nog heel even allemaal op post voor de zomervakantie start. De perfecte timing dus voor een teambuilding. Ben jij het beu om elk jaar opnieuw te gaan bowlen of paintballen? Onze redactie zocht enkele originele activiteiten uit in Leuven en het Hageland. Van kajakken in Bertem tot stadsgolf in Aarschot: hier smeed je pas echt een hechte groep.