Bestuurder valt op door kapot achterlicht en overdreven snelheid: twintiger speelt rijbewijs kwijt

Heel wat pannen bevatten PFAS: hoe herken en kies je een veilig exemplaar op jouw maat?

Kiezen voor gezonde voeding is één ding. Maar door je (bio)groentjes en superfoods vervolgens in de foute pan te gooien, doe je je inspanningen al snel teniet. Het materiaal van sommige pannen kan immers PFAS bevatten, en we hoeven je niet te vertellen dat dit schadelijk is voor je gezondheid. Hoe tik je dan de perfecte pan op de kop? HLN Shop geeft raad. Eindigen doen we met zeven tips om te koken en af te wassen zonder krassen.