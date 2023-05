Bestuurder speelt rijbewijs kwijt na positieve ademtest

Wolkbreuk veroor­zaakt waterellen­de in Herent, optreden Gabriel Rios afgelast

Een wolkbreuk boven Herent zette verschillende straten in het centrum vanavond blank. Onder meer de buurt rond het Molenveld werd zwaar getroffen, maar ook in deelgemeente Winksele staan straten blank. De brandweer is er momenteel op verschillende plekken ter plaatse om het water weg te pompen.