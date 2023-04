Bestuurder onder invloed zonder rijbewijs op de baan

Zes maanden oude baby liep zwaar hersentrau­ma op in crèche: “Arnaud heeft het nipt overleefd, maar ons leven is voorgoed veranderd”

Twee weken lang zweefde de zes maanden oude Arnaud tussen leven en dood in het ziekenhuis, nadat het ventje hardhandig was aangepakt in zijn crèche. De jongen spartelde zich erdoor, maar bijna drie jaar later laat de impact van het incident zich nog steeds voelen. Arnaud is snel moe, heeft dagelijks begeleiding nodig en heeft ook epilepsie overgehouden aan het hersentrauma, bleek woensdagavond in een reportage van Pano. “We zijn dankbaar dat onze zoon nog leeft, maar de impact blijft erg groot”, doen ouders Céline en Jeroen het verhaal hoe hun leven al drie jaar op zijn kop staat.