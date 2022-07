Bestuurder moet wagen achterlaten

ROTSELAAR ‘Onze jongens in Frankrijk’met in de hoofdrol dokter Alfons Leempoels (105) is nu ook verkrijg­baar als luister­boek

‘Onze jongens in Frankrijk’, het oorlogsverhaal neergepend door historicus Bert Cornelis uit Rotselaar is ook verkrijgbaar als luisterboek. Het eerste exemplaar was voor een protagonist in het verhaal, de 105-jarige dokter Alfons Leempoels.

27 juli