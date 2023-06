Bestuurder maait paaltjes en verkeersborden weg op verkeerseiland

Steven uit ‘Thuis’ komt weer even tot leven op wandeling tegen dodelijke ziekte: “Na diagnose heb je nog amper 33 maanden te leven”

21 juni is Wereld ALS Dag en daarom steken alle ALS-organisaties ter wereld nog een tandje bij om de dodelijke ziekte extra in de schijnwerpers te zetten. Dat deed ook acteur Ben Van Ostade die ALS-patiënt Steven uit ‘Thuis’ weer even tot leven bracht in Leuven.