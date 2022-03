Bestuurder heeft geen geldig keuringsbewijs én blijkt ook nog eens dronken

Leuven De Plantrek­kers strijken neer op Leuvense winkel­straat: “Velen hebben hetzelfde probleem: ze krijgen een plant, en na een maand is hij verzopen.”

De Bondgenotenlaan is een winkel rijker. Na eerder al twee pop-ups in Leuven geopend te hebben, streken de drie jonge honden Louis Helsen (23), Arthur Lauwers (22) en Jacob De Coster (25) opnieuw neer in Leuven. En deze winkel wordt, net zoals de robuuste forever plants die de heren er verkopen, een blijvertje.

20:17