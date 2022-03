Bestuurder (81) wordt verblind door zon en rijdt fietsster (32) aan

veldlopen bk Favorieten zijn op de afspraak: Jenna Wyns (VAC) pakt het zilver

Met Michael Somers en Soufiane Bouchikhi in de lange cross mannen en Mieke Gorissen in die van de vrouwen veroverden de favorieten de nationale titel in het park van Laken. Op de korte afstand was dat eveneens het geval: Ruben Querinjean ging met het goud lopen, ondanks het moedig verweer van Pieter-Jan Hannes. Elise Vanderelst ondervond weinig tegenstand van Jenna Wyns, die tweede eindigde.

6 maart