Bestuurder (61) wordt gereanimeerd en in kritieke toestand afgevoerd naar UZ Leuven

Lubbeek Oprichting Vrijwilli­gers­korps Lubbeek unaniem goedge­keurd: “Onze hulpdien­sten zijn top, maar een tweede­lijns­hulp­ver­le­ning is ook nodig”

Het Vrijwilligerskorps van Lubbeek is een feit. De gemeenteraad keurde het voorstel unaniem goed en volgende week gaan er zo’n veertigtal jongvolwassenen van start met opleidingen om een tweedelijnshulpverlening uit te bouwen in Lubbeek. “De eerstelijnsdiensten zijn top in ons land, maar de tweede lijn is bijzonder mager bedeeld. Hier doen we nu iets aan om beter voorbereid te zijn op de toekomst”, vertelt burgemeester Theo Francken (N-VA).

13:42