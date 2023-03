Bestuurder (42) op de baan zonder rijbewijs, verzekering en technische keuring

Biblio­theek Lubbeek wordt gebruiks­vrien­de­lij­ker met nieuwe dienstrege­ling

Niet langer een lenerspas nodig, de mogelijkheid om meer informatiedragers te ontlenen en met de aansluiting op het interbibliothecair leensysteem is er ook nog veel meer keuze in boeken en andere materialen in de bibliotheek van Lubbeek. De aangevraagde wijzigingen zijn op de gemeenteraad van februari goedgekeurd en gaan per direct in.