Beschonken fietsster verliest evenwicht en bekrast stilstaande taxi

Leuvense openbare ruimte wordt alsmaar diverser: indrukwek­ken­de muurschil­de­ring van kunstena­res Charlotte Deneef

In 2021 riep het stadsbestuur de Leuvenaars op om ideeën in te dienen om de publieke ruimte diverser in te richten. Samen met een jury selecteerde de stad Leuven vijf ideeën, waaronder het ontwerp voor een grote muurschildering van kunstenares Charlotte Deneef met de titel ‘We Are Golden’. “Vandaag - niet toevallig op de Onafhankelijkheidsdag van Congo - huldigen we de nieuwe muurschildering in de Justus Lipsiusstraat in”, vertelt schepen Lalynn Wadera (Vooruit).