Beruchtste huisjesmelkers van Leuven halen slag thuis: door administratieve fout mag familie Appeltans opnieuw koten bouwen

3 november In UZ Leuven liggen momenteel 156 coronapatiënten, waarvan 49 op intensieve zorgen. Daarmee is het piekmoment van de eerste golf in april bijna overschreden. “We houden ons hart vast, want de knik zal pas over twee weken komen”, klinkt het. Bezoek in Gasthuisberg is voortaan verboden.