Bert (42) kent hangjongeren die hem gebroken been stampten, toch wordt zaak geseponeerd: “Zelfs nummerplaat aan politie bezorgd”

Lubbeek organi­seert praatcafés over dementie

Dementie is de belangrijkste doodsoorzaak in België en daarom organiseert het Lokaal Dienstencentrum De Sleutel in Lubbeek verschillende praatcafés in samenwerking met Expertisecentrum Dementie Memo. De eerste editie op 16 februari werd alvast goed bezocht.