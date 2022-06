Benzineprijzen stijgen naar ongekende hoogte: waar vind je de goedkoopste tankstations van de regio Leuven?

Leuven Poedelnaak­te Reinert (41) en Flor (59) helpen politie bij vatten van inbrekers: “‘Kom dan terug hé man’, riep ik, zonder kleren aan”

In Leuven hebben inbrekers in de nacht van maandag op dinsdag hun slag geslagen zowel in de Korbeek-Losestraat in Heverlee, als in wijnbistro Convento en apotheek Hoogmartens. In het centrum van Leuven stak bekende Leuvenaar Flor Verbeeck (59) de politie een handje toe en in Heverlee zette bewoner Reinert (41) in adamskostuum zélf de achtervolging in. Uiteindelijk konden twee inbrekers gevat worden, na een chaotische nacht in de studentenstad.

