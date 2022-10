Beneo-Remy in Wijgmaal opent nieuwe productielijn tijdens Open Bedrijvendag: “50% meer productie en 20 nieuwe voltijdse jobs”

LeuvenIn Vlaams Brabant hebben dit weekend 33 bedrijven hun deuren fysiek en/of virtueel opengesteld tijdens een nieuwe editie van Voka Open Bedrijvendag. Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka-Kvk Vlaams-Brabant, opende de dag feestelijk bij rijstzetmeelproducent Beneo-Remy in Wijgmaal, die binnenkort een nieuwe productielijn in gebruik neemt.

Wie graag de bedrijven in zijn buurt wil leren kennen, kreeg daar tijdens de eerste zondag van oktober de mogelijkheid voor. Naar aanleiding van Voka Open Bedrijvendag openden 33 bedrijven, zoals DHL Aviation, Skeyes, Leisure Pools, Pumptech en zelfs het nieuwe politiekantoor in Lubbeek hun deuren voor het grote publiek. De ideale gelegenheid om een kijkje achter de schermen te nemen van Vlaams-Brabantse bedrijven.

“Startende bedrijven, maar ook gevestigde waarden openden hun deuren voor het grote publiek om hun werking te tonen”, vertelt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder Voka-KvK Vlaams-Brabant. “Het is mooi te zien hoe divers het aanbod dit jaar is. Beneo-Remy bijvoorbeeld, marktleider in de productie van rijstzetmeel neemt de bezoeker mee door de nieuwe productielijn. Op die dag tonen Vlaams-Brabantse bedrijven welke groei ze bijbrengen aan de provincie en aan het land. Een must dus om hen een bezoekje te brengen.”

Nieuwe productielijn Beneo-Remy

Beneo-Remy in Wijgmaal is een wereldleider op het vlak van gezonde ingrediënten. Zij halen zetmeel uit rijst voor voedselproductie en veevoeder. Het bedrijf heeft de voorbije jaren fors geïnvesteerd om van de fabriek een koploper te maken inzake duurzaamheid en in 2020 kondigden ze een indrukwekkende productiecapaciteitsuitbreiding aan voor de rijstzetmeelfabriek in Wijgmaal. “De nieuwe productielijn is vandaag officieel geopend in het bijzijn van Kris Claes en wordt dinsdag in gebruik genomen”, vertelt Roland Vanhoegaerden, CEO Beneo. “Daardoor zal er 50% meer productie mogelijk zijn en er worden maar liefst 20 bijkomende voltijdse banen gecreëerd.”

Virtuele rondleidingen verbreden het aanbod ​

​Na het succes van de digitale editie in 2020 en de eerste hybride editie vorig jaar, borduurt Voka Open Bedrijvendag verder op dit potentieel. “We hebben gemerkt dat mensen ook thuis vanuit hun zetel graag binnenkijken bij bedrijven om hun verhaal te ontdekken”, vertelt Inge Claerhout, directeur van Voka Open Bedrijvendag. “Vorig jaar brachten meer dan 1 miljoen mensen doorheen het jaar een virtueel bezoekje aan één of meerdere deelnemende bedrijven. Het is een uitgelezen kans voor bedrijven die omwille van praktische, hygiënische of veiligheidsredenen niet kunnen deelnemen aan het fysieke evenement, om via virtuele rondleidingen aan onze honderdduizenden bezoekers te laten zien wat ze in hun mars hebben.

