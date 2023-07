BENEO investeert zes miljoen euro en dat levert nieuwe banen op…

Man uit Tielt-Win­ge veroor­deeld tot werkstraf van 150 uur voor cannabis­plan­ta­ge

Een man uit Tielt-Winge is dinsdag door de correctionele rechtbank in Leuven veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur voor het houden van een cannabisplantage in zijn ouderlijk huis. Het openbaar ministerie had achttien maanden gevangenisstraf gevorderd.