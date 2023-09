Benefiet in café In’t Geniep voor getroffen booteigenaar na zwaar vandalisme

Leuvens bedrijf ontwikkelt draagbaar toestel dat nauwkeuri­ge 3D-positione­ring mogelijk maakt voor hulpverle­ners: “Verzekert veiligheid en efficiën­tie”

Epic Blue, Belgische pionier op het gebied van geavanceerde inertiale positioneringstechnologie, heeft Shyn ontwikkelt: ‘s werelds eerste door AI-gestuurde draagbare toestel dat nauwkeurige 3D-positionering mogelijk maakt in omgevingen waar GPS-signalen ontbreken. De technologie stelt eerste hulpverleners in staat om een nauwkeurige positionering te behouden tijdens interventies. “Traditionele systemen voor indoor positionering zijn vaak duur en moeilijk te installeren en onderhouden, en zijn daarom beperkt bruikbaar in kritieke scenario’s”, vertelt Frederik Malesevic.