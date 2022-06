Benedenstad boven: ontdek de toekomstplannen op 12 juni tijdens Benedenstad op zondag

De Benedenstad is het gebied in de binnenstad rond de oevers van de Dijle en de eerste stadsomwalling. Het strekt zich uit van de Redingenstraat tot park De Bruul en de Vismarkt. Centraal ligt de Hertogensite –de voormalige ziekenhuissite– langs de Brusselsestraat. Die site vormt dan ook het epicentrum van de derde editie van ‘Benedenstad op zondag’. “Er valt heel wat te beleven op en rond de toekomstige podiumkunstensite. Je ontdekt bijvoorbeeld verschillende aspecten van het ontwerp op een infomarkt in de Romaanse Poort. Aan de Velodroom krijg je dan weer een voorsmaakje van wat hier in de toekomst allemaal zal kunnen plaatvinden, van muziek tot theater en uiteraard ook circus. De tentoonstelling ‘Open Oproep Podiumkunstensite’ van Stad en Architectuur vertelt je tot slot hoe het ontwerpteam voor de podiumkunstensite werd geselecteerd”, klinkt het bij de stad Leuven.

Bouwkranen

Schepen Carl Devlies (CD&V) wijst ook nog op de vele projecten die de benedenstad een nieuw gezicht geven en zullen geven want de ontwikkelingen gaan nog enkele jaren door. “De herontwikkeling van de historische Benedenstad is een bijzonder uitgestrekt project. Nu het Janseniushof zijn voltooiing nadert, ronken de bouwkranen op de Hertogensite waar de aanleg van het park en het openleggen van de Dijle is begonnen. De realisatie van de nieuwe woonwijk Burenberg op de oude Accosite volgt later dit jaar. Verder is er nog Parking Benedenstad die de volledige heraanleg van Vismarkt mogelijk zal maken en samen met de podiumkunstenzaal zal dat project de handel stimuleren in Leuven. Ook de hele omgeving van de Brusselsestraat, Lei, Amerikalaan, Dirk Boutslaan wordt op termijn verfraaid. Parallel denken we na over een herbestemming van de Sint-Jacobskerk en aan de nieuwe Campus Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de Redingensite, nota bene met een dubbel zo groot Dijlepark. Tot slot ligt er ook voor de Kruidtuin een nieuw masterplan klaar.” Meer info over de toekomstplannen: www.leuven.be/benedenstad-zondag