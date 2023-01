Bendeleden krijgen tot drie jaar cel na online oplichting via ‘money mules’

M.A. (21), D.L. (25) en M.V., die laatste overleed in de tussenperiode, zochten via Snapchat naar kompanen die voor enkele dagen hun bankkaart, inclusief PIN-code, ter beschikking wilden stellen in ruil voor geld. Online gebruikten de drie de rekeningnummers om geld te ontvangen voor fictieve goederen die ze ‘verkochten’ via zoekertjessite 2dehands.be. Eenmaal het geld gestort was, sluisden ze het weg naar hun eigen bankrekening of haalden ze het cash af. M.A. kreeg drie jaar cel, D.L. twee jaar.