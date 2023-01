Belpop Bonanza stopt met ‘city specials’: “De afsluiter is uiteraard voor Leuven”

Belpop Bonanza -een initiatief van Jan Delvaux en Jimmy Dewit- viert in 2023 de tiende verjaardag. De voorbije jaren werkte het duo zelfs op maat met de zogenaamde ‘city specials’. Het duo dook met succes in de muziekgeschiedenis van een welbepaalde stad maar daar komt nu een einde aan. “Elke gemeente -groot en klein- heeft een schat aan verhalen. En dus maakten we een twintigtal lokale voorstellingen”, vertelt Jimmy Dewit. “Hoewel Belpop Bonanza blijft bestaan, komt er nu een einde aan die reeks. De afsluiter is uiteraard voorbehouden voor postcode 3000. Belpop Bonanza Leuven is ons geschenk met een grote strik aan onze geboortestad. Wat zit er zoal in het vat? Wel, onder meer de eerste gitarist van Will Tura en de geboorte van T.C. Matic. Verder ook nog de eerste megadancing, Rammstein in de Brabanthal en The Clash in het Leuvense stadspark, alsook Pink Floyd in de Rijschool. Leuven was ook het oefenterrein van Herman Schueremans. Uiteraard vergeten we zeker ook stadsdichter Big Bill Krakkebaas en de helaas betreurde DJ Rick niet. Afspraak op 6 mei in Het Depot, de nationale feestzaal van Leuven.” Meer info: www.belpopbonanza.be en www.hetdepot.be