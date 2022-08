Belgische zonnewagen rijdt voor de eerste keer in Zuid-Afrika: “Ook voor de piloten was dit een spannend moment”

Het Leuvense team arriveerde twee weken geleden met de zonnewagen in Pretoria in Zuid-Afrika. Daar wacht een stevige uitdaging met de Sasol Solar Challenge die het Agoria Solar Team zal rijden met de nieuwe zonnewagen: de BluePoint Atlas. Uiteraard vergt de race veel voorbereidingen maar ook het transport van de wagen was een stevige uitdaging. Om zeker te zijn dat de BluePoint Atlas niet beschadigde raakte tijdens de lange reis per vliegtuig voerden de studenten zopas een testrit uit op een afgesloten circuit. “We hebben de zonnewagen aan heel wat testen onderworpen. Ook voor de piloten was dit een spannend moment. De testdag verliep vlot. Op enkele kleine problemen na -die wel snel konden verhelpen- doken er geen technische gebreken op. De komende testdagen zal er nog verder gefocust worden op de betrouwbaarheid van de zonnewagen. Tijdens de testdagen worden ook de laatste parameters van de zonnewagen opgemeten om de strategie tijdens de wedstrijd te verbeteren”, vertelt elektrisch ingenieur Casper Martens (23).

Nieuw wereldrecord

Piloot Ronan Beauthier (23) is alvast blij dat de testdag vlot verliep: “Het was echt super om vandaag voor de eerste keer in Zuid-Afrika te rijden met de zonnewagen. Ik kijk er echt naar uit om binnen twee weken aan de Sasol Solar Challenge te starten en door het mooie landschap te rijden.” Dat laatste wordt nog niet zo evident want het verkeer in Zuid-Afrika kan je zonder blozen omschrijven als hectisch. Van 9 tot 16 september zullen de Leuvense studenten dat zonder twijfel ervaren tijdens de Sasol Solar Challenge die van Johannesburg naar Kaapstad rijdt op de energie van de zon. Het is voor het Belgische Solar Team overigens de eerste keer dat ze deelnemen aan deze unieke uitdaging. Nooit eerder namen de studenten deel aan zo’n lange wedstrijd. Toch geloven de Leuvenaars in hun kansen om een mooi resultaat neer te zetten in Zuid-Afrika. Betrouwbaarheid en strategie zullen een belangrijke rol spelen en wat dat betreft leverde de BluePoint Atlas al een mooie prestatie af. Meer concreet vestigde het team twee maanden geleden een nieuw wereldrecord door welgeteld 1.051 kilometer te rijden op amper 12 uur tijd. Het vorige record werd met dat resultaat met 127 kilometer verbeterd. Een mooie opsteker voor het vertrouwen van het Agoria Solar Team nu de Sasol Solar Challenge voor de staat.