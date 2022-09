Belgisch Solar Team neemt de leiding in Sasol Solar Challenge

“We hebben vandaag heel wat kilometers kunnen goedmaken door het wendbare ontwerp van de wagen. We zijn heel vlot tussen de putten van de lus kunnen rijden door een goede communicatie. Hierdoor hebben we in totaal 20 kilometer voorsprong op onze grootste concurrent, het team uit Delft. We zijn dagwinnaar en ook leider in het algemeen klassement”, vertelt Zander Radelet (23, Aarschot), Aerodynamisch Ingenieur van het Agoria Solar Team. “Om ervoor te zorgen dat de putten in het wegdek zeker voldoende zichtbaar zijn voor de piloten, werden deze door de rest van het team gemarkeerd. Op die manier werd het risico op het beschadigen van de zonnewagen geminimaliseerd.”

Vooruitblik

“We hebben een hele goede etappe gereden vandaag”, zegt Mathieu Peeters (25), Elektrisch Ingenieur bij het Agoria Solar Team. “We zijn dagwinnaar geworden, want we hebben 78 kilometer meer gereden dan het team uit Delft. Daarmee staan we ook algemeen aan de leiding met ongeveer 20 kilometer die we nu voorop lopen. Natuurlijk, het is pas dag drie dus de wedstrijd is zeker nog niet gereden. Er komen nog heel uitdagende dagen aan. Morgen is er de Lootsbergpas. Een berg oprijden met de zonnewagen is altijd een grote uitdaging, dus het gaat zeker nog spannend worden. De etappe van vandaag leidde de studenten langs een traject in de omgeving van Jagersfontein. Hier vond vandaag een dambreuk plaats met meerdere doden en gewonden. De politie en hulpdiensten waren massaal aanwezig. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en nabestaanden. De breuk had echter geen invloed op de challenge.”