Belgisch Centrum voor Geleidehonden zoekt dringend pleeggezinnen voor pups in regio Leuven

Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG) helpt personen met een visuele beperking door geleidehonden op te leiden. Een geleidehond geeft stoepranden aan, ontwijkt hindernissen, zoekt oversteekplaatsen, bushaltes of trappen en zorgt ervoor dat de gebruiker veilig kan deelnemen aan het verkeer. Geleidehonden opleiden is echter niet mogelijk zonder de hulp van de uiterst belangrijke pleeggezinnen die de puppy’s opvangen, socialiseren en huisvesten tijdens hun eerste levensjaar.

“Pleeggezinnen zijn erg belangrijke vrijwilligers voor onze vzw”, vertelt Arthur Vandebosch, algemeen directeur van het centrum. “Ze nemen ongeveer een jaar een BCG-pup in huis. “Deze periode is van uiterst belang, omdat de pups hier alles leren wat een sociale huishond moet kunnen. Wanneer de honden dan bij ons terugkeren op het centrum, starten ze aan hun effectieve opleiding.”

Meer pleeggezinnen, meer pups, meer geleidehonden

In totaal houden momenteel zo’n 45 pleeggezinnen een BCG-hond bij. “Dat is natuurlijk al erg veel, maar dit aantal volstaat nog niet”, vervolgt Vandebosch. “50 procent van de honden worden afgekeurd door medische of gedragsmatige problemen. Om de steeds langer wordende wachtlijst van blinde en slechtziende personen te kunnen verminderen, hebben wij dus zo veel mogelijk pleeggezinnen nodig. Minder pleeggezinnen betekent minder puppy’s kweken of aankopen. Minder puppy’s betekent minder geleidehonden voor personen die hier echt nood aan hebben.”

Infosessies

Omdat de vzw op zoek is naar vrijwilligers in regio Leuven worden er infosessies georganiseerd voor kandidaat-pleeggezinnen in de regio. De sessies zijn gratis en vrijblijvend. Geïnteresseerden komen er te weten wat de taken en verwachtingen van een pleeggezin zijn. Pleeggezin worden kan in verschillende vormen. Tijdens het eerste levensjaar van de pup, tijdens vakantieperiodes of voor de moederhonden gedurende hun volledige leven. Pleeggezinnen krijgen ondersteuning en begeleiding van de puppyinstructeurs van het BCG. Alle medische kosten, voeding, mand en trainingsspeeltjes worden vergoed.