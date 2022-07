Beleuvenissen serveert vanavond onder meer OMD en Blck Mamba: ontdek hier de volledige affiche

Twee jaar rondreizen en terugkeren naar het oude nest. Dat is exact wat de Leuvense zomeranimatie geheel terecht deed, ondanks het succes van de Anderhalvemetersessies in 2021 en Leuven Air in 2022. Of ook: de binnenstad staat weer op zijn kop en dat hebben we onder meer te danken aan Beleuvenissen. De voorbije twee vrijdagen waren een groot succes en ook vanavond zal het derde en laatste luik van het muziekfestival veel volk op de been brengen. Met een optreden van het Britse OMD krijgt de Oude Markt vanaf 22.15 uur heel wat ‘electricity’ te verwerken, onder meer dankzij hits zoals ‘Enola Gay’ en ‘Tesla Girls’. Conclusie? Britse klasse uit het meer dan gezegende topjaar 1978. Het concert van OMD wordt overigens vooraf gegaan door klasse uit eigen land: Vive La Fête om 20.30 uur op de Oude Markt. Els Pynoo is er alvast klaar voor en we nemen aan dat hetzelfde geldt voor compagnon Danny Mommens. Wie het iets rustiger aan wil doen, kan dan weer vanaf 21.30 uur terecht op de Grote Markt voor ‘Sioen plays Graceland’. Zuid-Afrika ligt heel even om de hoek, zeg maar. ‘Aarde aan Daan’ verzorgt het voorprogramma vanaf 20 uur met kleurrijke indiepop in het Nederlands. Ook nog op het programma vanavond: Ada Oda om 21.15 uur aan de Velodroom in de Brusselsestraat, Polar Youth (20 uur) en Blck Mamba (21.30 uur) op de Vismarkt en The Trials of Cato (21 uur) op het Hogeschoolplein.