Beleef de Maand van de Markt in Leuven

April is de Maand van de Markt. In Leuven gaat die vandaag van start op het Ladeuze- en Herbert Hooverplein. “De markt bezoeken, is pure beleving. Je kan er gezellig rondsnuisteren en een babbeltje doen. Je kan het zo gek niet bedenken of je vindt het op onze markten, waar je er de glimlach en het advies van de vakman gratis bij krijgt. Elke week verloten we vanaf nu negentien mooie boodschappentassen van de stad Leuven onder de deelnemende marktbezoekers. Je kan zo’n prachtige tas winnen door een invulformulier in te vullen en het tijdens de vrijdagmarkt in de verzameldoos op het Herbert Hooverplein te steken. Of door de app ‘ik koop lokaal’ te downloaden en bij aankoop van een product bij een deelnemende marktkramer je persoonlijke QR-code te scannen”, aldus schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V).