Bekend Italiaans restaurant Etna sluit binnenkort deuren: “De herinneringen zijn onuitwisbaar”

Leuven Italiaans restaurant La Stanza begint aan nieuwe hoofdstuk in vernieuwd deel van Mechelse­straat: “Uiteraard blijf ik zelf aan het fornuis staan”

De coronacrisis dwingt heel wat uitbaters in de horeca tot enige zelfreflectie en zelfs de bekende Leuvense chef Massimiliano Tocci ontsnapt daar niet aan. Zijn restaurant La Stanza was jarenlang een vaste waarde in de Wandelingenstraat maar nu maakt ‘Max’ het mooie weer in het vernieuwde deel van de Mechelsestraat: “Ik voel me hier al goed thuis en uiteraard blijf ik zelf achter het fornuis staan want koken is mijn leven.”

17 juni