Beiaardiers van Kyiv en Leuven spelen samen op 24 februari: “Eerste verjaardag van de oorlog moet ook de laatste zijn”

Iryna Riabchun, beiaardier van Kyiv, speelt om 14 uur (Oekraïense tijd, nvdr) op een mobiele beiaard voor de Sint-Sofiakathedraal in Kyiv. Niet haar eerste kennismaking met ons land want in juli 2022 was Iryna nog aanwezig op het Leuvense beiaardfestival Leuven Bells. Luc Rombouts -curator van de Leuvense beiaardcultuur en beiaardier van de KU Leuven- speelt dan weer om 13 uur onze tijd op de beiaard van de Leuvense universiteitsbibliotheek. Het gezamenlijk concert is online te volgen en schepen van Cultuur Bert Cornillie (Vooruit) drukt de uitdrukkelijke wens uit dat zo’n gezamenlijk vredesconcert nooit meer nodig zal zijn. “De eerste jaardag van de oorlog moet ook de laatste zijn”, klinkt het. “Deze vredesboodschap laten de beiaarden symbolisch samen klinken voor iedereen in Leuven en Kyiv.” Ook schepen Lies Corneillie (Groen) is blij met dit muzikale moment van solidariteit met de bevolking van Oekraïne: “Het spreekt voor zich dat we ons als vredesstad en mensenrechtenstad in wording uitspreken wanneer vrede en mensenrechten waar ook ter wereld geschonden worden. Geen vrede zonder mensenrechten, geen mensenrechten zonder vrede.” Tijdens het concert spelen beide beiaardiers afwisselend Oekraïense liederen. Het concert begint met de nationale hymne van Oekraïne en eindigt met de vredeshymne ‘Verleih’ uns Frieden’. Het symbolische samenspel is online te volgen op de open Facebookgroep ‘Leuven Library Carillon’. Tijdens de uitzending zullen ook kunstwerken worden getoond van studenten van de Kunstacademie van Kyiv.