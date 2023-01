Behandeling dossier cocaïnesmokkel uitgesteld naar 28 februari

LeuvenHet dossier van cocaïnesmokkel naar het Verenigd Koninkrijk dat dinsdagochtend gepland stond voor behandeling voor de correctionele rechtbank van Leuven, is in voortzetting geplaatst naar de zitting van dinsdag 28 februari.

De rechtbank nam de beslissing omdat het openbaar ministerie sinds de laatste zitting nieuwe stukken bijbracht, waarop de beklaagden zich nog niet hadden kunnen verweren. In het dossier werd er tot zeven jaar cel en 43 miljoen euro verbeurdverklaring gevorderd.

Cocaïnesmokkel

De vier mannen die terechtstaan in het dossier worden ervan verdacht in bende anderhalve ton cocaïne, verstopt in holle balken tussen Toyota-onderdelen, te hebben gesmokkeld naar het Verenigd Koninkrijk. Een vrachtwagen met zo’n 250 kilo coke, met als chauffeur de Roemeen Constantin S. (46), werd op 28 april 2020 onderschept. S. had een Sky ECC-telefoon bij, waarmee de bende werd opgerold.

De leider van de bende, Devid P., riskeert zeven jaar cel, maar houdt vol dat hij helemaal niets met de zaak te maken heeft. Zijn verdediging had tijdens de eerste pleitzitting, op 20 december 2022, op basis van gestolen identiteit de vrijspraak gevraagd. Het is aan die kant van het dossier dat het openbaar ministerie in de tussentijd extra stukken toevoegde, die zouden bewijzen dat P. wel degelijk aan het hoofd stond van de bende. Zijn advocaat argumenteerde succesvol dat er niet genoeg tijd was geweest om zich te verweren tegen die extra bewijslast.

De zaak was op 20 december eigenlijk al grotendeels afgehandeld en in voortzetting gezet naar dinsdag, omdat S. geen advocaat bleek te hebben. S. had dinsdag wel een raadsheer, maar die gaf aan liefst te pleiten op de nieuwe datum.

