Beelden tonen hoe tientallen feestvierders samentroepen aan Opek, en de benen nemen wanneer de politie opdaagt

Leuven Bestuurder onder invloed speelt rijbewijs kwijt

12 maart In de Riddersstraat in Leuven heeft een politiepatrouille donderdagavond een voertuig aan de kant gezet. Een speekseltest wees uit dat de bestuurder onder invloed van drugs was. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De passagier bleek dan weer in het bezit te zijn van een gebruikershoeveelheid drugs. Die werd in beslag genomen en beiden mogen een proces-verbaal verwachten.