Beelden bevestigen: eerste wolf in 200 jaar in Vlaams-Brabant

Leuven Goe volk gezocht…81 % meer vacatures in horeca in arrondisse­ment Leuven: “Je kan geen parasols verkopen als het regent”

Opvallend veel mensen hebben de horeca verlaten in de voorbije twee coronajaren. Horeca Forma, stad Leuven en VDAB bundelen daarom de krachten om het personeelstekort in de horeca aan te pakken. Op het Martelarenplein in Leuven laten ze de mensen letterlijk en figuurlijk proeven van een job in de horeca maar hoe groot is het probleem nu echt? Wel, in 2021 had VDAB welgeteld 972 vacatures voor horecapersoneel, een wereld van verschil met 2020.

18 januari