Beeld De Vliegeraar krijgt symbolische plek op Stadsbegraafplaats

Leuven Metamorfo­se voor Ruelens­park in Heverlee: “34 verouderde bungalowwo­nin­gen worden vervangen door 56 nieuwe sociale huurwonin­gen voor ouderen”

De verouderde bungalows in het Ruelenspark ruimen plaats voor een valleipark langs de Molenbeek. “Waterberging, groen, zorg en sociaal wonen voor senioren komen in de toekomst allemaal samen in het Ruelenspark”, zegt schepen van Ruimtelijk Beleid Carl Devlies (CD&V). Het vernieuwde park zal overigens enkel voorbehouden worden voor voetgangers en fietsers. Wagens zullen vanaf de Naamsesteenweg terecht kunnen in een ondergrondse garage.

10 juni