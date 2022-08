Basketdames Belgian Cats nemen het op tegen Servië in Philipssite

De Cats slaagden er in februari dit jaar in zich te kwalificeren voor de wereldcup, die tussen 22 september en 1 oktober zal plaatsvinden in het Australische Sydney. Ter voorbereiding van die sportieve hoogmis spelen de basketdames enkele vriendschappelijke wedstrijden in verschillende Vlaamse steden. Leuven mag zaterdag de spits afbijten. “Een nationale ploeg mogen ontvangen is altijd geweldig. Op die manier kunnen de Leuvense sportliefhebbers eens dichtbij huis kennismaken met het fantastische team van de Cats. We hopen dan ook dat heel wat Leuvenaars naar Sportoase afzakken om hen aan te moedigen,” reageert schepen van sport Johan Geleyns (CD&V) verheugd.