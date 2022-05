Bart Moeyaert nieuwe writer-in-residence KU Leuven

In het verleden was Moeyaert nog Antwerps stadsdichter. Zijn werk werd onder meer bekroond met de Woutertje Pieterse Prijs, en de Gouden Uil. “We kijken uit naar de samenwerking met Bart Moeyaert, die na Saskia De Coster en Annelies Verbeke ondertussen onze derde writer-in-residence wordt. Het is een project dat we de voorbije jaren op een positieve manier hebben kunnen vormgeven, en dat we nu mooi kunnen voortzetten. Zo stimuleren we als universiteit bewust de connectie tussen kunst en wetenschap, verbeelding en onderzoek,” zegt Bart Raymaekers, rectoraal adviseur voor cultuur, kunst en erfgoed.