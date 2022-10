Bart De Wever trapt ‘BDW Studententournee’ af in Leuven en tapt pinten voor Leuvense studenten

Bart De Wever (N-VA) gaat op tournee langs de universiteiten met een lezing over de impact van woke op onze cultuur en onze samenleving. De voorzitter van N-VA koos Leuven als startpunt en aula Pieter De Somer -de grootste van de universiteitsstad- liep helemaal vol voor de lezing. “Ik vind het belangrijk om de valkuilen die ik zie binnen het opkomende woke-denken aan de jongere generaties te duiden en er vervolgens met hen over in dialoog te gaan. Volgens mij is het erg belangrijk om woke te counteren met zuivere argumenten”, aldus Bart De Wever. Voor Jeroen Bergers, nationaal voorzitter van Jong N-VA en student in Leuven, was de lezing alvast erg geslaagd. “Dit is het moment bij uitstek voor jongeren om onze partij en Bart De Wever op een laagdrempelige manier te leren kennen. Na de lezing was er ook voldoende ruimte om vragen te stellen. We keken ernaar uit om het gesprek aan te gaan. Het zijn namelijk vooral studenten die de gevolgen van de woke-cultuur zullen ondervinden op termijn”, besluit Jeroen Bergers die de nationale voorzitter van N-VA zowaar kon overtuigen om na afloop van de lezing pintjes te tappen voor de aanwezigen. Dat er geen cafébaas verloren is gegaan aan Bart De Wever bleek al snel maar daar maalden de aanwezigen duidelijk niet om. En voor de volledigheid: ja, Bart De Wever bood de aanwezigen ook alcoholvrije dranken aan op de receptie. De BDW Studententournee trekt de komende tijd ook nog naar Kortrijk, Brussel, Gent, Hasselt en Antwerpen. “Niet-studenten zijn trouwens ook welkom want dit thema belangt ons allemaal aan”, besloot Bart De Wever.