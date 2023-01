Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Leuven nog geld kan afhalen

voetbal derde nationale B Mario Nobels (Wijgmaal): “Start tweede seizoens­helft niet missen”

Vier weken nadat het met 1-3 won in Diest, hervat voor Olympia Wijgmaal de competitie in derde B met de eerste wedstrijd van de terugronde, bij hekkensluiter Zwarte Leeuw. “De heenronde begonnen we met 1 op 12, nu mogen we onze start niet missen”, zegt coach Mario Nobels.

5 januari