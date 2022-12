Bakker Dorre staat opnieuw op zijn sokkel: “Selfies nemen mag nog altijd”

Opgepoetst en verstevigd

Daarmee deed Dorre zijn reputatie van ‘meest geplaagde standbeeld van Leuven’ alle eer aan. Zes dagen na de inhuldiging in 1979 werd het beeld van zijn sokkel gelicht door onbekenden. In 2011 gebeurde dat een tweede maal, dit keer door een onoplettende vrachtwagenchauffeur. Nog dit jaar, nadat Dorre door zijn knieën zakte, reed een 85-jarige bestuurder zich vast op de sokkel. Ook Dorres vrije linkerarm moest regelmatig hersteld worden.

Het beeld van kunstenaar Ronald Rens werd in 1979 door het Verbond van Brood- en Banketbakkers en de Bakkersvrienden aan de stad geschonken. “Het is op hun vraag dat Dorre een plek kreeg in de Diestsestraat. Dat willen we blijven respecteren”, zegt schepen van openbare werken Dirk Vansina (CD&V). Tijdens zijn afwezigheid werd Dorre door een gespecialiseerde aannemer grondig opgepoetst en verstevigd. “Sinds deze ochtend is hij helemaal terug, en heeft hij al heel wat bekijks. Vanop zijn vertrouwde sokkel kan hij zijn rol als herkenningspunt en ontmoetingsplaats blijven vervullen. En voor de duidelijkheid: selfies nemen met Dorre mag nog altijd.”