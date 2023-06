Bakken en braden, maar zwembad Kessel-Lo sluit de deuren voor jaarlijks onderhoud

Man komt met schrik vrij nadat zijn voertuig over de kop gaat

Een 34-jarige man uit Wilsele is er maandagmorgen even na 5 uur met de schrik vanaf gekomen toen zijn wagen op de Meerdaalboslaan op zijn dak terechtkwam. Dat gebeurde nadat hij een boordsteen aan de linkerkant van de rijbaan had geraakt. De man had de hele nacht gewerkt en was op weg naar huis. Wellicht viel hij even in slaap waardoor het voertuig uitweek naar links. De bestuurder hield aan het voorval enkel wat schaafwonden over en testte negatief op alcohol en drugs. Na een checkup ter plaatse door medici van de toegesnelde ziekenwagen mocht de man naar huis. De gekantelde auto werd door de sleepdienst weggehaald.