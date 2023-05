Bachelor Human Resources Management van UCLL nu al groot succes: “Nog voor de start al 200 stageplaatsen gereserveerd”

HUIZEN­JACHT. Oud-Heverlee, waar je je in de Ardennen waant: “Prijzen moeten niet onderdoen voor die in Leuven”

Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op huizenjacht. Deze week strijken we neer in Oud-Heverlee, een bosrijke gemeente waar zowat iedere inwoner een mountainbike op stal heeft staan. “In Meerdaalwoud kan je nog echt verdwalen.”